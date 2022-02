Das sind die Romy-Nominierten 2022

Die Romy-Nominierten 2022 stehen fest. Der Film- und Fernsehpreis erlebt bei seiner 33. Auflage ein Comeback in der Wiener Hofburg.

Dabei ist für 23. April (ab 21.10 Uhr live in ORF 2) wieder eine Gala geplant, was in den beiden Vorjahren Corona-bedingt nicht möglich war. Das Publikum ist ab heute aufgerufen, unter www.kurier.at/romy für seine Lieblinge zu voten. Zur Wahl stehen in neun Kategorien insgesamt 45 Nominierte, wie der "Kurier", der die Preise in Kooperation mit dem ORF vergibt, am Montag mitteilte.