Das sind die Food Trends 2019

Für alle die Kulinarik als eines ihrer Hobbies bezeichnen würden: Hier sind die Food Trends 2019! Wir haben sie getestet und zeigen euch, welche Gerichte sich damit zubereiten lassen.

Food Trend 2019: Food Swap

Weil das Auge mitisst: Beim Food Swap geht es darum, kalorienreiche oder fetthaltige Lebensmittel durch leichtere Alternative zu ersetzen, sie dabei aber so aussehen zu lassen wie das Original. Beispiele für diesen Essentrend sind Zoodles (Pasta aus Zucchini), Blumenkohlreis (zu „Reis“ gehäckselter Blumenkohl) und Spaghetti Squash (eine frühe Kürbissorte, deren Fruchtfleisch an Spaghetti erinnert). Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Der Trend eignet sich zudem wunderbar, Kinder am Gemüse heranzuführen und “Picky Eaters” zu überlisten.