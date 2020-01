Das sind die Bereichssprecher der Grünen im Nationalrat

Die Grünen haben am Freitag die Rollen ihrer Bereichssprecher im Nationalrat verteilt.

Beschlossen wurde dies in einer Klausur des Klubs am Freitag. Nachdem drei Abgeordnete (nämlich Werner Kogler, Leonore Gewessler und Alma Zadic) in Ministerämter und Stefan Kaineder nach Oberösterreich gewechselt waren, sei man mit vier neuen Abgeordneten nun komplett und habe die Sprecherrollen beschließen können, so Maurer.