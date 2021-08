Das sind die 10 meistgesuchten Netflix-Serien

Die Corona-Krise und insbesondere die Zeit der Lockdowns ermöglichten einen Boom der Streaming-Dienste. Für diese Netflix-Original-Serien interessieren sich die Nutzer besonders.

Am 29. August feiert der Streaming-Riese Netflix seinen 24. Geburtstag! Außerdem verzeichneten Streaming-Dienste in der Corona-Zeit generell einen großen Umsatzzuwachs. Grund genug für Wintotal.de, herauszufinden, welches sind die online am häufigsten gesuchten Netflix-Serien sind.