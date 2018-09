Das schönste Mädchen der Welt - Kritik und Trailer zum Film

Cyril ist intelligent, witzig und einer der besten Rapper weit und breit. Doch das hilft alles nichts. Mit seiner riesigen Nase hat er bei den Mädchen kaum eine Chance. Auch nicht bei Roxy. Heimlich ist er in sie verliebt und schreibt die schönsten Songs für sie. Dumm nur, dass Roxy glaubt, dass die Texte von Rick stammen. Aron Lehmann hat das Liebesdrama "Cyrano de Bergerac" neu fürs Kino aufgelegt, allerdings nicht als Kostümfilm aus dem 19. Jahrhundert, sondern als moderne Version.

Star des Films ist Aaron Hilmer (“Schrotten”). Anders als Gerard Depardieu im Liebesdrama “Cyrano de Bergerac” aus dem Jahr 1990 kämpft er nicht mit dem Degen, sondern auf der Bühne, beim Rap-Battle. Er ist der berühmte Mann mit der Maske, der mit seiner Wortgewandtheit jeden Gegner niedersingt und am Ende als Sieger bejubelt wird, dann aber so schnell von der Bühne verschwindet, dass noch niemand sein wahres Gesicht gesehen hat. Hilmer geht in dieser Rolle auf. Seine Songs begeistern und reißen mit. Mit Luna Wedler (“Der Läufer”) hat er eine ebenbürtige Partnerin. Die Roxanne aus Edmond Rostands Versdrama von 1897 ist brav und naiv. Roxy dagegen ist ziemlich verrückt und wild und weiß genau, was sie will. “Das sind die Mädchen, in die man sich verliebt”, sagt Regisseur Lehmann. “Die, die nicht perfekt sind.”