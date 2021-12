Das "schadet uns" laut Bundeskanzler Nehammer

Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer hat nach der Ernenung durch Alexander Van der Bellen das Kanzleramt von Alexander Schallenberg (beide ÖVP) übernommen. Er erklärte auch, was Schaden anrichtet.

Bundeskanzler Nehammer dankte Schallenberg

Schallenberg: "Es war mir eine Ehre diesem Land dienen zu dürfen"

Schallenberg betonte in einem kurzen Statement, dass er das Kanzleramt nicht angestrebt habe, aber sich zur Verfügung gestellt habe, als es notwendig gewesen sei. Die Menschen haben das Recht, dass die Regierung funktioniere, egal, was für Turbulenzen es gerade gebe. Er habe das Amt nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt. Er habe das im Sinne der Demokratie gemacht, um das Schiff in einer turbulenten Zeit in ruhige Fahrwasser zu bringen. Nun sei er froh, dass Nehammer dieses gut funktionierende Haus übernehme. Er sei der richtige Mann dafür. "Du hast ein Gespür dafür, was ein Team ist", so Schallenberg. "Ich weiß, die Zeiten sind angespannt. Aber wird sollten uns bewusst sein, in was für einem wunderschönen Land wir leben. (...) Es war mir eine Ehre diesem Land dienen zu dürfen."