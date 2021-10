Das Programm am Nationalfeiertag im Überblick

Am 26. Oktober 2021 begeht Österreich seinen Nationalfeiertag. Wegen der Coronapandemie finden die Feierlichkeiten auch heuer wieder in abgespeckter Form statt. Hier finden Sie ein Überblick des Programms.

Der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werden erstmals in dieser Konstellation Worte an die Bevölkerung richten.

Leistungsshow des Bundesheeres live

100 Rekruten werden am Wiener Heldebnplatz angelobt

Wie jedes Jahr werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und danach die Bundesregierung zum Gedenken Kränze am Äußeren Burgtor niederlegen. Außerdem werden am Vormittag am Heldenplatz 100 Rekruten an gelobt (VIENNA.at überträgt ab 11 Uhr via Live-Stream von der Angelobung), Oberbefehlshaber und Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird eine Rede halten. Die Bevölkerung wurde gebeten, nicht auf den Heldenplatz zu kommen, sondern das Geschehen live im Internet und im ORF zu verfolgen - von der Couch aus soll man auch gute Sicht auf den geplanten Eurofighter-Überflug und die Landung von vier Fallschirmspringern am Heldenplatz haben.