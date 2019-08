Am Freitag findet das große Familienfest statt.

Am 30. August findet das "Große Familienfest zum Ferienende" am Wallensteinplatz in Wien-Brigittenau statt.

Auch heuer findet wieder das Familienfest am Wallensteinplatz statt. Dort wartet Spaß und Unterhaltung auf die ganze Familie.

Das "Große Familienfest zum Ferienende" startet um 14 Uhr und der Eintritt ist kostenlos. "Einfach vorbeikommen und mitmachen!", lautet die Einladung an das Publikum.

Auf die Besucher wartet ein Musik-Programm, eine "Kinder-Animation", ein Kletterturm, eine "Luftburg", ein "Riesen-Wuzzler" und weitere Unterhaltungsangebote. Country-Klänge bringt ab 17.30 Uhr das Quintett "The City Slickers" zu Gehör.

Familienfest am Wallensteinplatz in Wien

Datum: 30. August 2019

Uhrzeit: 14 bis 19 Uhr

Adresse: Wallensteinplatz, 1200 Wien

Eintritt: Frei!