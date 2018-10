Das GLOBE WIEN ist zurück

Nachdem ein Brand für eine einjährige Zwangspause gesorgt hat, konnte nun der Spielbetrieb im GLOBE WEIN in der Marx Halle wieder aufgenommen werden.

Gestern Abend wurde die Saison 2018/19 im GLOBE WIEN gestartet. Nach einer einjährigen Pause, die auf einen Brand zurückzuführen ist, wurden gestern die Türen wieder geöffnet. Paul Pizzera und Otto Jaus eröffneten die Saison. Am Freitag wird Josef Hader auftreten, gefolgt von Gernot Kulis am Samstag. Michael Mittermeier wird nächste Woche auftreten.

Das GLOBE WIEN wurde ganz nach dem elisabethanischen Vorbild wieder aufgebaut, nur mit kleinen Verbesserungen. So wurde beispielsweise die Bühne und die Tribüne neu positioniert. Der historische Eingang und die Glasfront des Gebäudes, das übrigens unter Denkmalschutz steht, können so besser zur Geltung kommen. Die Publikumstribüne lässt sich sowohl vergrößern, als auch verkleinern. zwischen 400 und 1400 Personen können so an den Veranstaltungen teilnehmen.