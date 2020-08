Das Beste kommt noch - Kritik und Trailer zum Film

Um eine Männerfreundschaft im Krisenmodus geht es in der neuen französischen Tragikomödie "Das Beste kommt noch": Die beiden Freunde Arthur (Fabrice Luchini) und Cesar (Patrick Bruel) sind fest davon überzeugt, dass der jeweils andere an Krebs erkrankt ist und nur noch wenige Monate zu leben hat. Die tödliche Krankheit hat aber nur Cesar. Durch ein Missverständnis bekommt sein Freund Arthur die Diagnose. Doch alle Anläufe, Cesar die schlechte Nachricht schonend beizubringen, scheitern.

Das Beste kommt noch - Kurzinhalt zum Film

Die Leichtigkeit des Seins offenbart sich manchmal erst in einer Krise. Nicht selten ist es eine Sinnkrise, aktuell ist es die Coronakrise, und manchmal ist es eben auch eine tödliche Krankheit. In dem französischen Film "Das Beste kommt noch" ist es ein unheilbarer Lungenkrebs. Doch zuerst kommt ein Missverständnis.

Cesar beginnt eine Liste mit Dingen zu erstellen, die er und Arthur noch tun wollen, bevor es für den Freund zu Ende geht. Auf Arthurs Liste steht ein Mondspaziergang mit seiner Ex, der er noch nach Jahren hinterher hängt - und der Nobelpreis. Auf Cesars Liste sind in Fallschirmsprung und verschiedene sexuelle Abenteuer unter Wasserfällen.

Das Beste kommt noch - Die Kritik

Die Geschichte hinter dem Film ist dagegen nicht besonders neu und wurde bereits so oder vergleichbar erzählt. Jack Nicholson und Morgan Freeman waren zum Beispiel in der ähnlich klingenden US-Produktion "Das Beste kommt zum Schluss" schon 2007 in ähnlichen Rollen zu sehen. Auch sie spielten in der Tragikomödie zwei krebskranke Freunde, die das Leben noch mal richtig genießen wollten.