Am Donnerstag, den 29. August um 19:30 Uhr findet das 1. Wiener Trampolinkonzert am Copa Beach statt.



Das 1. Wiener Trampolinkonzert findet am Donnerstag am Copa Beach in Wien statt. Nur ein paar Schritte entfernt von der U1-Station Donauinsel befindet sich die weltweit größte schwimmende Trampolinanlage.