Darum sollten Herzinfarkt-Patienten sehr lange Aspirin einnehmen

Menschen, die einen Herzinfarkt überstanden haben, sollten langfristig niedrig dosierte Acetylsalicylsäure (ASS; Aspirin) einnehmen, wie eine dänische Studie ergab.

Die Resultate einer dänischen Studie zu dem Thema werden in den kommenden Tagen beim Jahreskongress der europäischen Kardiologengesellschaft (ESC) in Amsterdam präsentiert. Die wissenschaftliche Veranstaltung (25. bis 28. August) ist einer der größten medizinischen Kongresse weltweit. Präsident der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie ist der Wiener Herzspezialist Franz Weidinger.

Aspirin wichtiger Wirkstoff zur Sekundärprävention von Herzinfarkt & Co.

Der Hintergrund der wissenschaftlichen Untersuchung mit der Auswertung der Daten von 40.114 Patienten: ASS - in Dosierungen von 50 oder hundert Milligramm pro Tag - ist seit 40 Jahren einer der wichtigsten Wirkstoffe in der sogenannten Sekundärprävention von Herzinfarkt & Co. Die Acetylsalicylsäure mit bereits weit mehr als hundert Jahren Geschichte wirkt auch als Hemmstoff für das Zusammenballen von Blutplättchen. Der "Thrombozytenaggregationshemmer" verhindert somit das Auftreten von Blutgerinnseln, was die Ursache von Herzinfarkten oder ischämischen Schlaganfällen die Ursache ist. Während die Bedeutung von ASS in der Erstverhütung solcher akuter Herz-Kreislauf-Ereignisse immer mehr zurückgedrängt wird, ist ihr Wert in der Verhinderung weiterer Infarkte oder Schlaganfälle sehr gut belegt.