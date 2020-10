Darum nimmt uns Corona die Lust am Shoppen

Die Corona-Pandemie führt dazu, dass wir Einkaufen im Geschäft als stressig und unangenehm empfinden. Online-Shopping erscheint da als brauchbare Alternative, kann aber nicht alle Bedürfnisse erfüllen.

Einkaufen in Corona-Zeiten wird als stressig empfunden

Trend zu regionalen Produkten und "Corona-Genügsamkeit"

Die Corona-Krise hat den Trend zu heimischen sowie regional produzierten Produkten verstärkt. 75 Prozent der Konsumenten geben an, in Zukunft vermehrt in der Region erzeugte Produkte kaufen zu wollen und 70 Prozent haben vor, öfter bei österreichischen Unternehmen einzukaufen.

Zweitens wurde eine Form von "Corona-Genügsamkeit" entwickelt. Soll heißen: Eine geringere Produktauswahl oder bis 18.00 Uhr reduzierte Öffnungszeiten werden derzeit akzeptiert. Außerdem wird der Einkauf im Internet infolge der Corona-Einschränkungen immer populärer. 26 Prozent der Befragten gaben im Oktober an, in Zukunft mehr im Internet einkaufen zu wollen (14 Prozent im April).

Junge vermissen reales Shopping-Erlebnis im Geschäft

"Trotzdem wird das Shopping-Erlebnis im realen Geschäft während der Corona-Krise vermisst, insbesondere von der Jugend", so Fronaschütz. Die Generation der unter 30-Jährigen würde am wenigsten eine Reduktion der Öffnungszeiten und der Auswahl akzeptieren und freut sich am meisten auf unbeschwertes Bummeln und Einkaufen in Shopping Centern, wie es vor der Krise zum Alltag gehörte.