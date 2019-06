Darum könnte das Ibiza-Video Straches Comeback bei der Wien-Wahl verhindern

Erst wenn die Causa Ibiza komplett aufgeklärt ist, stellt sich für Dominik Nepp die Frage, ob es ein politisches Comeback bei der FPÖ von Heinz-Christian Strache bei der Wien-Wahl im kommenden Jahr geben könnte.

Im Rahmen seiner Ankündigung, das EU-Mandat nicht annehmen zu wollen, hat Heinz-Christian Strache auch Spekulationen genährt, sein politisches Comeback bei der Wien-Wahl 2020 feiern zu wollen. In der Wiener FPÖ gibt man sich diesbezüglich zurückhaltend. "Wir werden sehen, wie sich das weiter entwickelt", sagte dazu am Dienstag Vizebürgermeister und Landesparteichef Dominik Nepp.

Wiener FPÖ zu Strache-Comeback zurückhaltend

Strache habe selbst gesagt, dass er zunächst die Hintergründe zum "Ibiza-Video" aufklären wolle, stellte Nepp in einer Pressekonferenz anlässlich der Wiener FPÖ-Klubklausur im Burgenland klar. Strache - er war zuletzt Vizekanzler - musste nach dem Bekanntwerden eines heimlich mitgeschnittenen Gesprächs in einer Finca in Ibiza den Hut nehmen. Er hatte (vor der Übernahme des Regierungsamts, Anm.) einer vermeintlichen Oligarchennichte vorgeschlagen, über Vereine der FPÖ Gelder zukommen zu lassen und eine Unterstützung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in Aussicht gestellt.