"Dark Mode" endlich auch in WhatsApp verfügbar

Fans haben lange darauf gewartet, doch jetzt ist es endlich so weit. Der Messenger WhatsApp erhält durch ein Update einen "Dark Mode". Wie ihr diesen aktiviert, erfahrt ihr hier.

"Dark Mode" nach WhatsApp-Update

Wer den neuen "Dark Mode" für WhatsApp nutzen will, muss unter den Einstellungen auch Chats klicken. Dort findet sich der neue Menüpunkt "Desing", wo auch der "Dark Mode" zu finden ist. Das Update ist sowohl für Android als auch iOS erhältlich und wird in den kommenden Wochen in Wellen ausgespielt. Wer jetzt den "Dark Mode" also noch nicht aktivieren kann, muss noch ein paar Tage warten.