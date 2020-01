DAÖ fordert generelles Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst

Laut DAÖ-Klubobmann Karl Baron würde ein generelles Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst weder der Religionsfreiheit noch dem Diskriminierungsverbot widersprechen.

Seit Beginn des laufenden Schuljahres gilt in Österreichs Volksschulen das Kopftuchverbot für Mädchen, das in einem nächsten Schritt auf weibliche Schülerinnen bis 14 Jahre ausgeweitet werden soll. Zuletzt ließ Integratiosministerin Susanne Raab mit der Idee aufhorchen, ein Kopftuchverbot auch für Lehrerinnen einzuführen.

DAÖ-Klubobmann Karl Baron befürwortet diese Pläne in einer Aussendung: "Kopftücher haben weder in Schulen noch allgemein im öffentlichen Dienst etwas verloren." Das Kopftuch sei kein Zeichen von Würde, sondern der Unterdrückung der Frau. Es sei darüber hinaus ein demonstratives Symbol, das auch politischen Einfluss ausüben würde, so Baron.