Dank Van der Bellen: Österreichische Bundesverfassung wird zum Internet-Hit

In den letzten Tagen ging es rund mit der österreichischen Bundesregierung. Wie ein Fels in der Brandung steht dabei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich am - seiner Meinung nach - schönsten aller Fahrpläne hält: Der Österreichischen Bundesverfassung.

Mehrmals betonte der Bundespräsident in den letzten Tagen die Schönheit und “Eleganz” der Österreichischen Bundesverfassung, die auch bei einer Abwahl der Regierung unmissverständliche Schritte zum weiteren Prozedere vorgibt.

Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Es ist zwar kein alltäglicher, aber doch im Grunde genommen ein ganz normaler, demokratischer Vorgang. Und was mich dabei beruhigt: Wir haben unsere elegante österreichische #Bundesverfassung, die uns durch diese Tage leitet. (vdb) pic.twitter.com/WpDWUg3zZN — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 27, 2019

Im Internet hat sich daraus ein regelrechter Hype um die Bundesverfassung entwickelt.

Jeder Mensch sollte so geliebt werden wie #vdb die Bundesverfassung liebt. — Manfred Schmid (@fredschmid) May 27, 2019

Alle: Es herrscht Regierungskrise. VDB: Das einzige was hier herrscht ist die österreichische Bundesverfassung. (Bester FB Kommentar bis dato) — NeoCitranGirl (@schla_wienerin) May 28, 2019