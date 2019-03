"Dancing Stars" starten heute in die 12. Staffel

Neun Prominente starten heute in die 12. "Dancing Stars"-Staffel auf ORF eins. Moderiert wird die Sendung von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger.

Heute, Freitagabend, startet um 20.15 Uhr auf ORF eins die 12. Staffel des Erfolgsformats “Dancing Stars”. In der Tanzshow wagen sich neun Prominente wie Ex-Theaterdirektor Michael Schottenberg, PR-Berater Stefan Petzner oder die ehemalige Skirennläuferin Elisabeth Görgl an der Seite von Profis aufs Parkett. Das große Finale steigt am 10. Mai.