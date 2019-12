DailyDeal-Pleite: Gläubiger fordern 1,6 Millionen Euro

Das Schnäppchenportal DailyDeal ist seit Herbst pleite. Bislang haben 194 Gläubiger Forderungen von insgesamt rund 1,62 Mio. Euro angemeldet.

Schnäppchenportal DailyDeal wird nicht fortgeführt

Eine Sanierung "scheint auch in Zukunft nicht mehr möglich", so der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870). Bereits die ersten Erhebungen und Überprüfungen der Insolvenzverwalterin Ulla Reisch hätten ergeben, dass ein längerer Fortbetrieb mit der Gefahr eines weiteren Schadens für die betroffenen Gläubiger verbunden gewesen wäre. Ebenso wenig realisiert werden konnten der Einstieg eines Investors oder eine Veräußerung des Unternehmens.

14 Mitarbeiter und 500 Partner von Insolvenz betroffen

Über das Vermögen der DailyDeal GmbH war am 1. Oktober vom Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Neben Kunden waren 14 Mitarbeiter und 500 Gutschein-Kooperationspartner von der Zahlungsunfähigkeit betroffen. Die Verbindlichkeiten wurden mit insgesamt rund 1,2 Mio. Euro beziffert. Als Insolvenzursache gab das Unternehmen an, das schrumpfende Geschäft in Deutschland habe auch das österreichische Kerngeschäft beeinträchtigt. Die heimische DailyDeal GmbH gehört zu 100 Prozent der deutschen DailyDeal GmbH mit Sitz in Berlin.