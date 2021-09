Dämmerung und Dunkelheit: Schlechte Sichtverhältnisse bergen erhöhte Unfallgefahr

Vor wenigen Tagen hat der Herbst begonnen - und damit auch die kältere und lichtärmere Jahreszeit. Viele Wege verlagern sich in die Dämmerung und Dunkelheit. Schlechte Sichtverhältnisse erhöhen die Unfallgefahr.

Im Vorjahr passierten in Österreich laut ÖAMTC 6.872 Unfälle mit Personenschaden in dunklen Stunden, dabei kamen 99 Menschen ums Leben. Die beiden häufigsten Ursachen von "Dunkelheitsunfällen" waren -wie bei Tageslicht auch - Vorrangverletzung und Unachtsamkeit.

Meiste Dämmerungsunfälle zwischen Oktober und Februar

Besonders kritisch ist laut dem Club die Zeit von Oktober bis Februar - in diesen Monaten ereignen sich nicht nur die meisten Unfälle bei Dämmerung und Dunkelheit, auch der Anteil an Unfällen mit Fußgängern ist deutlich höher als in den restlichen Monaten des Jahres.