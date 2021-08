Aquaplaning-Gefahr: ÖAMTC schlägt Alarm

Hinweise an Autofahrer zur Vorgehensweise bei Aquaplaning kommen vom ÖAMTC. Den Anlass bilden starke Sommergewitter.

Laut Statistik passierten in den vergangenen Jahren rund 18 Prozent aller Unfälle bei nassen Fahrbahnbedingungen. "Wichtig ist in dem Fall, Ruhe zu bewahren und die Lenkung in Fahrtrichtung zu halten. Die meisten Unfälle ereignen sich bei Aquaplaning durch falsche und vor allem überhastete Reaktion", weiß Roland Frisch, Chefinstruktor Pkw der ÖAMTC Fahrtechnik.