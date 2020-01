Dämm-Material geriet auf Baustelle in Wien-Favoriten in Brand

Am Sonntag stieg eine riesige Rauchwolke über Wien-Favoriten auf, da Dämm-Material auf einer Baustelle in Flammen stand. Leserreporter Christian L. schickte uns Fotos des Feuerwehreinsatzes.

Am Sonntag, gegen 21.15 Uhr, brannte es auf der Baustelle eines Mehrparteienhauses auf der Bloch-Bauer-Promenade in Wien-Favoriten. Leserreporter Christian L. wurde auf die Rauchsäule aufmerksam und schickte Fotos an VIENNA.at.