Dacia Vikings suchen Football-Nachwuchs in Wien

Die Diacia Wikings suchen für ihre Football, Cheerleading, Cheerdance und Flag-Football Teams athletische und engagierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene und laden daher zum Probetraining ein.

Das Tryout findet am Freitag, 27. September ab 17 Uhr im Footballzentrum Ravelin in Wien-Simmering bei jedem Wetter statt. Alles, was man mitbringen sollte, ist normale Sportkleidung. Und keine Sorge: es geht nicht gleich auf Körperkontakt sondern es werden lediglich grundlegende, athletische Werte und Fähigkeiten gemessen.