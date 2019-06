Dacia Vikings freuen sich auf Nachwuchs-Gameday der Superlative

Der Pfingstmontag steht ganz im Zeichen des Football-Nachwuchs. Knapp 200 junge Athleten werden bei insgesamt 300 Spielen am Start sein.

Am Pfingstmontag präsentieren die Vikings einen noch die dagewesene Gameday mit seches Nachwuchs-Partien auf beiden Feldern des Footballzentrums Ravelin. Sounds und Moderation werden für ein richtiges Gameday-Feeling sorgen.

Nachwuchs-Gameday: Sieg soll nach Wien geholt werden

Beim Nachwuchs-Gameday werden die Erz-Rivalen aus Tirol anreisen. Der Nachwuchs soll nun schaffen, woran die Kampfmannschaft am vergangen Wochenende auf der Heiligen Warte gescheiter ist: Den Sieg nach Wien zu holen. Bei den U13 werden auch die Graz Giants anreisen. Sie werden mit den Vikings und den Raiders ein Turnier durchführen.

Der Reinerlös des Football & Cheerleading Flohmarkts kommt dem Dacia Vikings Nachwuchs zugute. Auch die freiwilligen Spenden werden an das Nachwuchsprogramm gehen. Zusätzlich wird der Gameday durch eine Kettencrew der Damen Nationalteam-Spielerinnen. Beim Gameday ist auch für das kulinarische Wohl gesorgt. Die kleinsten Gäste können sich über den Besuch des Huma Eleven Maskottchens "Happy" freuen.

Rund 300 Spieler beim Nachwuchs-Gameday dabei

„Am ersten Gameday des Jahres, dem großen Nachwuchs Stadt-Derby vergangene Woche, haben sich unsere Young Vikings hervorragend präsentiert. Wir sind nun sehr gespannt, wie sich unsere jungen Teams im Duell mit den Swarco Raiders bzw. den Projekt Spielberg Graz Giants präsentieren.“, so der Nachwuchs-Leiter der Dacia Vikings Georg Zivko über seine sportlichen Erwartungen.

„Ich möchte vor allem dem Team danken, das die immense, organisatorische Leistung der Koordination des größten bisher dagewesenen Nachwuchs-Spieltags innehat. Insgesamt werden knapp 300 Nachwuchsspieler zwischen 10 und 18 Jahren am Start sein, dazu gesellen sich die Cheer- und Dance Nachwuchsteams der Wikinger. Bei den Vikings Ladies aus den Reihen des #TeamAustria bedanken wir uns für die Unterstützung in Form der Ketten-Crew“, so Zivko.