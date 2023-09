Dachgleiche bei Wiener Wohnprojekt „CAMPO Breitenlee“

Das neue Quartier "CAMPO Breitenlee" mit 324 geförderten Wohnungen, einem Kindergarten und einer Arztpraxis feiert Dachgleiche. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant.

In Wien-Donaustadt, am Bauplatz A der Podhagskygasse, entsteht bis Sommer 2024 das neue Wohnprojekt „CAMPO Breitenlee“. Aufgeteilt auf sieben Bauteile, setzen Mischek und das Österreichische Volkswohnungswerk (kurz ÖVW) 324 Wohnungen mit einer Nutzfläche von circa 22.500 m² um. Gemeinsam mit der Generalunternehmerin STRABAG und im Beisein von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy feiert das Projekt nun die Dachgleiche.

Das neue Quartier grenzt direkt an Busstationen und liegt fußläufig an zwei U-Bahnstationen der Linie U2. Bildungseinrichtungen und Naherholungsgebiete, wie der Badeteich Hirschstetten und die Blumengärten Hirschstetten, befinden sich in unmittelbarer Nähe. Innovatives Quartier mit modernem Energiesystem „CAMPO Breitenlee“ verfügt über ein ausgeklügeltes Energiesystem, das von dem Forschungsprojekt „ZQ3Demo“ unter der Leitung von UIV Urban Innovation Vienna im Förderrahmen von „Stadt der Zukunft“ begleitet und laufend evaluiert wird.