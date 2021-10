Dach von Altbau in Wien-Neubau stand in Vollbrand

In der Nacht auf Freitag rückte die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Dachbrand in der Zieglergasse in Wien-Neubau aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus den Dachfenstern und durch die Dachziegel.

In der Zieglergasse in Wien-Neubau brach am 7. Oktober kurz vor Mitternacht ein Dachbrand aus. Als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien eintrafen, stand ein Teil des Daches bereits in Vollbrand. Verstärkung wurde angefordert.

Dachbrand in Wien-Neubau forderte Berufsfeuerwehr

Sofort wurde eine Löschleitung unter Atemschutz über das Stiegenhaus des zweigeschossigen Altbaus gelegt um den Brand von innen zu bekämpfen und um eine Ausbreitung zu verhindern. Mit zwei weiteren Löschleitungen – eine davon über die Drehleiter – wurde der Brand von außen bekämpft, ebenfalls unter Atemschutz.

Foto: Stadt Wien / Feuerwehr

Hausbewohner flüchteten ins Freie, Brandursache wird ermittelt

Gleichzeitig wurden die Wohnungen des betroffenen Bauteils kontrolliert, alle anwesenden Bewohner waren bereits ins Freie geflüchtet und wurden vorübergehend in den Fahrzeugen der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien betreut. Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten dauerten zweieinhalb Stunden. Nach dem Erstangriff wurden Glutnester mit Wärmebildkameras aufgespürt und endgültig abgelöscht.

Insgesamt standen von 23.40 bis 2.10 Uhr 63 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Zieglergasse war während des Einsatzes im betroffenen Bereich gesperrt, die Brandursache wird vom Landeskriminalamt Wien untersucht.