Cyber-HAK: Neuer Schulzweig startet in Wien

Die Vienna Business School (VBS) Floridsdorf führt einen neuen Schulzweig ein, die Cyber-HAK. Schüler werden dabei in den Bereichen Internetkriminalität und IT-Sicherheit in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und der Landespolizeidirektion Wien ausgebildet.

Cybercrime nimmt zu: Dringender Bedarf an Fachkräften

Der Schulzweig wird in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt, dem Bildungsministerium und der Landespolizeidirektion Wien angeboten. Dabei werden auch Praktikumsplätze in diesen Institutionen zur Verfügung gestellt. Die ersten 30 Schüler werden bereits in diesem Schuljahr den neuen Zweig an der VBS Floridsdorf besuchen. In den folgenden Jahren soll dann jeweils eine weitere Klasse die Ausbildung beginnen.