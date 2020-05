Crime Runners bieten Point & Click Adventure während Coronakrise

Der Wiener Live Escape Room Anbieter Crime Runners veröffentlicht ein browserbasiertes Point & Click Adventure als Antwort auf die derzeitige Corona-Krise und geschlossene Filialen.

Mit den „Crime Stories“ möchte das Kleinunternehmen den Umsatztotalausfall etwas abfedern. Part 1: Back to the Congressman ist ab sofort auf der Website verfügbar.

Point & Click Adventure statt Escape Room-Action bei Crime Runners

Ursprünglich stammen Live Escape Games von sogenannten Point & Click Adventures ab und gelten als deren Transformation in die Wirklichkeit. Mit den Crime Stories geht Crime Runners einerseits zurück zum Ursprung der Branche, betritt andererseits als junges Unternehmen auch völliges Neuland. „Wir wollten nicht wahrhaben, dass wir unseren Kunden für unbestimmte Zeit keine Geschichten aus unserem Universum erzählen können“, sagt Lukas Rauscher, Geschäftsführer von Crime Runners. „Nach 1-2 Tagen Schockstarre als die Ausgangsbeschränkungen verkündet wurden, haben wir uns zusammengesetzt und beschlossen, dass wir nun unser erstes Abenteuer im Stil klassischer Point & Click Adventures entwickeln.“

Die „Crime Stories“ sind eine Ergänzung zu den hauseigenen haptischen Live Escape Erlebnissen. Der erste Teil „Back to the Congressman“ wird ab sofort über die Website um 15 Euro vertrieben. Am Ende des Spiel gibt es einen Gutscheincode für 10 Euro Ermäßigung auf zukünftige Buchungen von „realen“ Crime Runners Erlebnissen.