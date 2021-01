Crime Runners als bester deutschsprachiger Escape Room ausgezeichnet

Going Underground bester deutschsprachiger Escape Room.

Zum zehntbesten Escape Room weltweit gewählt: Going Underground von Crime Runners konnte das internationale Gremium des Top Escape Room Projects (TERPECA) erneut überzeugen und schaffte es sogar in der Platzierung in die Top Ten aufzusteigen. Damit hat der Wiener Anbieter offiziell das beste Escape Room Erlebnis im gesamten deutschsprachigen Raum.

„Die Freude über diese Ehre ist überwältigend“, sagt Crime Runners Geschäftsführer Lukas Rauscher. „2020 war, wie für so viele, ein hartes Jahr für uns und unsere gesamte Branche. Wir hatten in diesem Jahr nur zwei Monate, um von internationalen Vielspielern besucht zu werden und hätten uns nicht erträumt, in den Platzierungen im Vergleich zum Vorjahr sogar noch einmal aufzusteigen. Wir wollen diese schwierige Zeit noch bestmöglich durchstehen und freuen uns schon sehr, unseren Kunden schon bald wieder eine tolle Zeit bei uns zu ermöglichen.“

Wiener Escape Room-Anbieter "Crime Runners" räumt ab

Bei den TERPECA Awards nominierten 186 Escape Room Enthusiasten (Personen, die jeweils über 200 Escape Rooms gespielt haben) ihre persönlichen Favoriten. Aus den zusammen über 130.000 gespielten Räumen blieben 281 Finalisten mit jeweils mindestens drei unabhängigen Nominierungen übrig. 596 Voter, die international mindestens 50 Räume gespielt haben und von den Vorstandsmitgliedern TEPRECAs verifiziert wurden, verglichen ihre gespielten Räume. Die Daten wurden daraufhin vom TERPECA-Team ausgewertet, um die Top 50 Escape Rooms der Welt zu veröffentlichen. Going Underground erhielt den phänomenalen Platz 10.

Weiterer Award für Online Spiel von Crime Runners