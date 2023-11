Crash von Polizei und Rettung: Beamter bei Unfall in Wien 15 schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Rudolfsheim am Freitag wurde ein Polizist schwer verletzt, als das Polizeiauto auf einer Kreuzung mit einem Fahrzeug des Sozialen Medizinischen Dienstes kollidierte.

Ein Fahrzeug der Wiener Polizei fuhr am 24. November gegen 19.00 Uhr auf der Felberstraße in Wien-Rudolfsheim auf dem Linksabbiegefahrstreifen in Richtung Linzer Straße und versuchte, die Kreuzung mit der Schweglerstraße in gerader Richtung zu überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug des Sozialen Medizinischen Dienstes, das von links über die Schmelzbrücke in die Kreuzung einfuhr.