Covid-Tests in Pflegeheim Berndorf negativ

Im Pflegeheim Berndorf gibt es keine bestätigten Coronafälle. Einige Feuerwehrmitglieder aus Bruck a.d. Leitha sind jedoch in Quarantäne.

Nach drei Coronavirus-Fällen in einem Pflege- und Betreuungszentrum in Berndorf (Bezirk Baden) ist am Mittwoch ein umfangreiches Screening aller 250 Mitarbeiter und Klienten abgeschlossen worden. Sämtliche Testergebnisse waren negativ, teilte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Lediglich eine Person müsse nachgetestet werden.

Wie am vergangenen Freitag bekannt wurde, waren eine Patientin, eine Pflegerin und eine Mitarbeiterin zuvor an Covid-19 erkrankt. Alle Betroffenen wurden daraufhin unter Quarantäne gestellt, zudem wurde ein Besuchsverbot für die Einrichtung erlassen.

Auch Feuerwehrleute in Quarantäne

Wie die "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") berichteten, kämpft auch die Feuerwehr von Bruck a. d. Leitha mit Corona-Sorgen. Hintergrund ist ein Verkehrsunfall mit fünf Schwerverletzten auf der Ostautobahn (A4) bei Enzersdorf a. d. Fischa (Bezirk Bruck a. d. Leitha) am 28. Juli. Damals war ein Auto in Richtungsfahrbahn Wien im gesperrten Bereich einer Baustelle verunglückt. Vier der fünf Insassen trugen laut "NÖN" das Virus in sich. Sechs Feuerwehrmitglieder kamen mit den Infizierten in Kontakt. Drei der Helfer wurden unter Quarantäne gestellt, drei weiteren wurde eine Verkehrsbeschränkung auferlegt. Auf die Einsatzbereitschaft hätten die Absonderungen aber keine Auswirkungen, betonte die Feuerwehr.