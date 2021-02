Covid-Tester nicht getestet: Aufregung um Wiener Teststraßen

Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" sollen Covid-Tester in den Wiener Teststraßen oft selbst nicht getestet sein. "Das stimmt nicht", dementierte eine Sprecherin des Arbeiter-Samariterbund, der die Einrichtungen betreut, auf APA-Nachfrage.

Leiharbeiter sollen nicht auf das Coronavirus getestet worden sein

In der "Kronen Zeitung" hieß es, dass "Betroffene auspacken". Demnach würden Taglöhner von Leiharbeitsfirmen ohne medizinische Ausbildung in der Nase herumstochern, lautete einer der Vorwürfe. "Die Leihfirma rief uns am Vortag an, dass wir um 5.30 Uhr Früh in die Stadthalle kommen sollen", erzählte in dem Artikel eine Betroffene. Kein Leiharbeiter sei vor Ort auf das Coronavirus getestet worden. "Niemand hat uns gefragt, ob wir ansteckende Krankheiten haben oder vorbestraft sind."