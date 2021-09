Covid-Station in Wiener Ordensspital wieder geöffnet

Das Wiener Ordensspital Göttlicher Heiland stellt wieder 15 Normal- und vier Intensivbetten für Covid-19-Erkrankte zur Verfügung. Wien befindet sich momentan in Stufe drei des neunstufigen Pandemie-Plans.

Die Zahl der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Österreich steigt weiter. In Wien mussten am Mittwoch bereits 67 schwerkranke Infizierte auf Intensivstationen behandelt werden, die Bundeshauptstadt befindet sich in Stufe drei des neunstufigen Pandemie-Plans. Ab Donnerstag beteiligt sich das Ordensspital Göttlicher Heiland wieder an der Covid-Versorgung. Es werden 15 Betten auf einer abgetrennten Normalstation und vier Betten der Intensivstation zur Verfügung gestellt.