Covid-Einsatz in Slowakei: Österreichische Soldaten geehrt

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad hat im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Freitag in Wien österreichischen Soldaten und Soldatinnen eine Einsatzmedaille verliehen.

Sie waren vergangenes Jahr bei Covid-Massentests in der Slowakei zum Einsatz gekommen. Insgesamt 32 Soldaten sowie 2 Zivilbedienstete wurden im Rahmen der Veranstaltung in der Wiener Rossauer Kaserne geehrt. "Ihr seid plötzlich Teil unserer Nation geworden", erklärte Nad.

Tanner hob Rolle des Militärs im Kampf gegen Pandemie hervor

Verteidigungsministerin Tanner hob insbesondere die Rolle des Militärs in der Bekämpfung der Pandemie hervor. "Nur indem wir die Kräfte grenzüberschreitend bündeln, können wir das Virus erfolgreich bekämpfen", so Tanner. "Bilaterale Kooperation heißt nicht nur strategische Kooperation im Rahmen einer europäischen Sicherheitspolitik, sondern auch unmittelbare nachbarschaftliche Hilfe".

Die aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogenen Österreicher waren am ersten Testwochenende am 31. Oktober/1. November 2020 in der Slowakei zum Einsatz gekommen. Sie wurden mit der Durchführung von Massentests zusammen mit dem slowakischen Militär betraut. "Da hat der Dienstgrad keine Rolle gespielt, wir haben ja alle dasselbe Ziel gehabt", erzählte eine Soldatin aus Kärnten.