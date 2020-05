Covid-19: Überreaktion bei Kindern in Wien und Graz

Bei zwei Kindern in Wien und Graz sind schwere Entzündungen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion aufgetreten.

Intensivbetreuung durch überschießende Immunreaktion

"Diese Fälle sind an sich nicht mysteriös, und ihre Häufung in den USA und in London erklärt sich durch die hohe Zahl an Infizierten in der Gesamtpopulation", somit erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, dass auch Kinder von diesen an sich selten auftretenden Reaktionen betroffen sein können. Bereits in der frühen Phase der Pandemie, als die Mehrheit der Infizierten noch in China und infolge in Italien registriert wurden, gab es diese Immunantworten bei Erwachsenen. Weitere Fälle in Österreich haben durch die inzwischen geringe Rate an Neuinfektionen umgekehrt daher eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit.