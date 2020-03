Covid-19: Stichproben-Tests sollen Dunkelziffer zeigen

Mit dem Test einer repräsentativen Stichprobe von 2.000 Österreichern soll bestimmt werden, wie hoch die Covid-19-Dunkelziffer in Österreich tatsächlich ist. Die Tests sollen zusätzlich zu den jetzigen Testungen stattfinden.

Die Regierung hat am Montag angekündigt, zusätzlich zu den bisherigen Corona-Tests , die meist nur bei Verdachtsfällen durchgeführt wurden, auch eine repräsentative Stichprobe von 2.000 Österreichern einer solchen Untersuchung zu unterziehen. Nur so kann man etwa die Dunkelziffer bei den Infektionen einigermaßen zuverlässig bestimmen.

Dunkelziffer noch immer ungeklärt

Umgekehrt kann durch den Vergleich der positiven Fälle mit der Gesamtzahl der durchgeführten Tests die Dunkelziffer nicht bestimmt werden: Testet man nur Personen mit Symptomen, wird auch der Prozentsatz der positiven Fälle wesentlich höher sein als bei einem Test der gleichen Anzahl zufällig ausgewählter Personen - gerade vor dem Hintergrund, dass die Covid-19-Erkrankung bei sehr vielen Menschen sehr mild bis symptomlos verlaufen kann und die Inkubationszeit - also die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch - einige Tage beträgt.

Hier kommt nun der Begriff der repräsentativen Stichprobe ins Spiel. Hinter dem vor allem in der Meinungsforschung gebrauchten Begriff verbirgt sich grob gesagt das Treffen von Aussagen über das Verhalten oder Einstellungen großer Gruppen auf Basis der Befragung einer deutlich kleineren Gruppe, die der Zusammensetzung der großen möglichst ähnlich ist. Gepaart mit viel Vorerfahrung, macht es dieser Ansatz etwa möglich, in Österreich anhand von Untersuchungen von beispielsweise lediglich 1.000 Personen vor einer Wahl relativ stimmige Aussagen zum späteren Ausgang zu machen. Wichtig ist dabei, dass die Gruppe der Befragten so zusammengestellt ist, dass sie etwa der Altersstruktur, der Geschlechterverteilung, Einkommens- und Bildungsstruktur oder der Verteilung der Bevölkerung über die Regionen des Landes entspricht.