Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen: Flughafen Wien wird Test-Airport

Der Flughafen Wien wird Test-Airport für Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen der europäischen Flugsicherheitsbehörde EASA. Der Flughafen will europaweit eine Vorreiterrolle einnehmen.

In Schwechat bereits umgesetzte Konzepte und nun aus dem Praxisbetrieb gewonnene Erkenntnisse sollen in die Gestaltung künftiger Regelungen einfließen, erläuterte Vorstandsdirektor Julian Jäger am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz.