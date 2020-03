Covid-19-Schutzausrüstung wird am Wochenende geliefert

Am Wochenende erwartet Österreich eine erste Großlieferung an Schutzausrüstung. Elf Millionen Handschuhe und zwei Millionen Masken sollen bis Samstag eintreffen. Hinzu kommen 1.500 Liter Desinfektionsmittel jede Woche.

Am Wochenende sollen die ersten Großlieferungen von Schutzausrüstung in Österreich eintreffen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage mitteilte, sollen bis Samstag elf Millionen Handschuhe, zwei Millionen FFP2- und FFP3-Masken im Land sein. Dazu kommen 1.500 Liter Desinfektionsmittel, die ab nun jede Woche geliefert werden sollen. Am Montag sollen Schutzanzüge kommen.