Covid-19: NEOS-Abgeordnete Doppelbauer positiv getestet

Immer mehr Corona-Fälle in der Politik. Die NEOS-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Auch in der Politik mehren sich die Corona-Fälle: NEOS-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer ist positiv auf SARS-CoV2 getestet worden, gab der pinke Parlamentsklub am Montag bekannt. Doppelbauer war am Donnerstag im EU-Unterausschuss. Die anderen Teilnehmer werden jetzt alle getestet. Zwei Mitarbeiter aus dem NEOS-Klub, die engeren Kontakt mit Doppelbauer hatten, begeben sich zudem in Quarantäne. Angesteckt haben dürfte sich Doppelbauer im engeren Familienkreis.