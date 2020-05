Covid-19: Kreditstundungen sollen verlängert werden

Die Möglichkeit, Kredite von Verbrauchern und Kleinstunternehmen zu stunden, steht vor einer Verlängerung. Ein entsprechender türkis-grüner Initiativantrag wurde am Freitagnachmittag im Nationalrat eingebracht.

Bei der Regelung geht es um Verbraucherkreditverträge und Kredite an Kleinstunternehmen, die vor dem 15. März 2020 abgeschlossen wurden. Rückzahlung, Zins- oder Tilgungsleistungen, die ab dem 1. April 2020 fällig werden, sollen damit auf sieben Monate gestundet werden, sofern dem Kreditnehmer die Zahlungen aufgrund von Einkommensausfällen durch die Covid-19-Pandemie "nicht zumutbar" sind. Aktuell gilt die Stundung bis Ende Juni.

Kreditstundungen sollen verlängert werden

"Viele Menschen und kleine Unternehmen haben in der Coronakrise unverschuldet große Schwierigkeiten, ihre Kreditraten zurückzuzahlen. Ich bin deshalb froh, dass wir die finanzielle Verschnaufpause bei den Krediten um weitere vier Monate verlängern konnten", sagte dazu die zuständige Justizministerin Alma Zadic (Grüne) in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. Für den Zeitraum der gesetzlichen Stundung fallen auch keine Verzugszinsen an, betonte die Ressortchefin.