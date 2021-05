Covid-19: Gefahr für Raucher Thema vor Weltnichtrauchertag

Der Weltnichtrauchertag ist nicht mehr weit entfernt - und die WHO zitiert ihren Boss mit Worten zum Thema Rauchen und Covid-19: "Das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken und zu sterben, ist für Raucher bis zu 50 Prozent höher als für andere", soll Tedros Adhanom Ghebreyesus gemeint haben.

Die Coronavirus-Pandemie ist ein Grund mehr, mit dem Rauchen aufzuhören - darauf verweist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag, vor dem Weltnichtrauchertag am 31. Mai. "Das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken und zu sterben, ist für Raucher bis zu 50 Prozent höher als für andere", zitierte die Organisation WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.