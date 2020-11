Covid-19-Erkrankung mit mildem Verlauf: Sieben Krankheitsformen dokumentiert

Bei einem milden Verlauf einer Covid-19-Erkrankung kann es zu unterschiedlichen Ausprägungen und Symptomen kommen. Nun wurden sieben Krankheitsformen dokumentiert.

Eine Covid-19-Erkrankung mit mildem Verlauf kann mit unterschiedlichen Ausprägungen und Symptomen ablaufen. Forscher der MedUni Wien haben nun sieben verschiedene Krankheitsformen dokumentiert. Außerdem stellten sie fest, dass die Erkrankung noch nach zehn Wochen deutliche Veränderungen im Immunsystem hinterlässt. Die Ergebnisse könnten bei der Behandlung von Patienten und der Impfstoff-Entwicklung eine wichtige Rolle spielen, hieß es am Montag in einer MedUni-Aussendung.

Unterscheidung in sieben Symptomgruppen

Die Unterscheidung in sieben Symptomgruppen wurde von Wissenschaftern unter der Leitung des Immunologen Winfried F. Pickl und des Allergologen Rudolf Valenta getroffen. Sie dokumentierten erstens "grippale Symptome" (mit Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit und Husten), zweitens "Schnupfensymptome" (mit Schnupfen, Niesen, trockenem Hals und Verstopfung der Nase), drittens "Gelenks- und Muskelschmerzen", viertens "Augen- und Schleimhautentzündungen, fünftens "Lungenprobleme" (mit Lungenentzündung und Kurzatmigkeit), zudem sechstens die Gruppe mit "Magen-Darm-Problemen" (u.a. mit Durchfall, Übelkeit und Kopfweh) und als siebente milde Verlaufsform Patienten mit dem "Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns und anderen Symptomen".

Covid-19 hinterlässt Veränderungen im Blut

Außerdem dokumentierten die Wissenschafter in der im Top-Journal "Allergy" veröffentlichten Studie mit 109 von Covid-19 Genesenen und 98 gesunden Personen, dass Covid-19 lange nachweisbare Veränderungen im Blut hinterlässt. So ist die Anzahl der Granulozyten, die im Immunsystem für das Bekämpfen von bakteriellen Krankheitserregern zuständig sind, in der Covid-19-Gruppe signifikant niedriger als üblich. "Das zeigt, dass sich das Immunsystem auch viele Wochen nach der ersten Infektion immer noch mit der Krankheit intensiv auseinandersetzt. Gleichzeitig sind die regulatorischen Zellen stark vermindert - das ist ein gefährlicher Mix, der auch zu einer Autoimmunität führen könnte", betonte Pickl.