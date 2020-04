Covid-19: Diese Medikamente und Impfungen geben Hoffnung

Das Austrian Institute for Health Technology Assessment zeigt, dass weltweit 155 Medikamente und 79 Impfungen gegen das Coronavirus entwickelt werden. 19 davon seien besonders fortgeschritten.

Weltweit wird derzeit an insgesamt 155 Medikamenten und 79 Impfungen zur Bekämpfung von Covid-19 gearbeitet, zeigt eine Erhebung des Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA). Demnach haben die meisten dieser in Entwicklung befindlichen Medikamente bereits eine Zulassung für andere Infektionen. Von den Impfstoffkandidaten sei bisher keiner über das Entwicklungsstadium gelangt.