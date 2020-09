Covid-19-Aufruf an Zugreisende auf Strecke Graz-Wiener Neustadt

Die Agentur für Gesundheits- und Ernährungssicherheit (AGES) ruft Bahnpassagiere, die zwischen 17. und 20. September auf der Strecke Graz - Wiener Neustadt gereist sind, dazu auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Eine positiv auf das Coronavirus getestete Person benützte dort in diesem Zeitraum mehrfach Zugverbindungen.

Mit Coronavirus infizierte Person nutzte mehrfach Zugverbindungen



Die AGES informierte im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, dass es sich um folgende Verbindungen handelt: am 17. 9. 2020 der Zug Graz Hbf nach Wiener Neustadt Hbf, Wagen 22, 2. Klasse, Abfahrt 6.26 Uhr, am 18. 9. 2020 der Zug Wiener Neustadt Hbf nach Graz Hbf, Wagen 25, 2. Klasse, Abfahrt 15.32 Uhr, und am 20. 9. 2020 der Zug Graz Hbf nach Wiener Neustadt Hbf (EC 150), Großraumwagen, 2. Klasse, Abfahrt 19.30 Uhr.