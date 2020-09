Covid-19: Anna Netrebko mit Lungenentzündung im Krankenhaus

Die Opernsängerin Anna Netrebko liegt mit einer durch das Coronavirus ausgelösten Lungenentzündung im Krankenhaus, wie die am Donnerstag bei Instagram mitteilte, ist sie aber auf dem Weg der Besserung.

Anna Netrebko mit Coronavirus infiziert

Netrebko hat am Freitag Geburtstag und sollte aktuell in einer Inszenierung der Oper "Don Carlos" am weltberühmten Moskauer Bolschoi Theater auftreten. "Ich habe mich sofort in die Isolation begeben, als ich gemerkt habe, dass ich krank werde, obwohl die Tests da noch negativ waren." Sie sei dann aber rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen und habe Hilfe erhalten. "Alles wird gut! Der Teufel ist nicht so schrecklich, wie er beschrieben wird."