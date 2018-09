"Country Weekend" und "Star Wars Day" im Böhmischen Prater

Im September sind im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten einige Veranstaltungen bei freiem Eintritt geplant geplant. Das Western-Fest macht am Samstag, den 8. September, den Auftakt. Danach folgt der "Star Wars Day".

Sowohl am Samstag, den 8. September, als auch am Sonntag, den 9. September steht das Wochenende ganz unter dem Motto “Country”. Am Samstag spielt die “Dado Eldorado Band” um 14 Uhr und die Country Sängerin “Keana Rose” ab 17.30 Uhr. Sonntag spielen die “Western Cowboys” ab 14.30 Uhr. Der Zutritt ist kostenlos.