Countdown läuft: "Frühlingserwachen" beim 98. Blumenball in Wien

Am 17. Jänner findet bereits zum 98. Mal der Blumenball in Wien statt. Das diesjährige Motto lautet "Frühlingserwachen". Es gibt noch Restkarten.

Der 98. Blumenball im Wiener Rathaus geht am 17. Jänner über die Bühne. An diesem Tag wartet unter dem Motto "Frühlingserwachen" ein farbenfrohes Blumenmeer aus 100.000 Blüten auf die Besucher.

Pastelltöne werden beim Blumenball 2020 überwiegen

Musikalische und kulinarische Genüsse

Im Festsaal kann zu den Klängen des Streichorchesters unter der Leitung von Professor Helmut Steubl und zum Sound von Wolfgang Steubl und seiner Bigband getanzt werden. Moderne Rhythmen gibt es im Wappensaal von der Gruppe "Caro Band", einen "Latino Workshop mit DJ" im Stadtsenats-Sitzungssaal und in der Volkshalle den "Wanna Dance"-Dancefloor. Bis in die frühen Morgenstunden können die Ballgäste in der Disco tanzen.