Countdown - Kritik und Trailer zum Film

Sogenannte Computer-Apps gibt es ja bereits für fast alle Lebensbereiche und -lagen. Im neuen amerikanischen Horrorfilm "Counddown" aber geht es um nicht weniger als eine App, die dem jeweiligen Nutzer auf die Sekunde genau das eigene Sterbedatum vorhersagen kann. Der Film berichtet von einer Gruppe sehr junger Erwachsener. Sukzessive laden sie sich die Sterbedatums-App namens "Countdown" auf ihre mobilen Endgeräte. Nach und nach kommt es zu immer mehr mysteriösen Todesfällen.

Countdown: Kurzinhalt zum Film

Der 90-Minüter "Countdown" soll bei einem Budget von 6,5 Millionen US-Dollar weltweit schon mehr als 42 Millionen Dollar an den Kinokassen eingebracht haben - der Start in den Vereinigten Staaten erfolgte bereits im Oktober. Der Film berichtet, wie so viele Gruselstreifen, von einer Gruppe sehr junger Erwachsener. Sukzessive laden sie sich die Sterbedatums-App namens "Countdown" auf ihre mobilen Endgeräte. Nach und nach kommt es zu immer mehr mysteriösen Todesfällen.