Coronavirus zeigt: Welt ist schlecht auf globale Pandemie vorbereitet

Die Welt sei auf eine globale Pandemie schlecht vorbereitet - laut dem UN-Gneralsekretär Guterres wird dies duch den Coronavirus gezeigt.

Die Coronavirus-Pandemie habe unzulängliche Gesundheitssysteme, gähnende Lücken im Sozialschutz, große strukturelle Ungleichheiten innerhalb und zwischen den Ländern offenbart und vor allem aufgezeigt, "wie schlecht die Welt auf eine globale Pandemie vorbereitet ist". Diese Bilanz zog UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einem am Mittwoch veröffentlichten Dossier.

Coronavirus forderte mehr als eine Million Tote

"Noch nie zuvor waren starke und widerstandsfähige Gesundheitssysteme so wichtig wie heute, was dem Streben nach einer universellen Gesundheitsversorgung größere Dringlichkeit verleiht", betonte der UN-Chef. Unterdurchschnittliche Investitionen in die Gesundheit können verheerende Auswirkungen auf Gesellschaften und Volkswirtschaften haben. Die Pandemie kostet seinen Angaben zufolge die Weltwirtschaft monatlich 375 Milliarden Dollar (318 Mrd. Euro).