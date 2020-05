In Wien wurden am Sonntag 17 Neuinfektionen gemeldet.

Coronavirus: Wien meldet am Sonntag 17 Neuerkrankungen

In Wien hat es in den vergangenen 24 Stunden 17 neue Infektionsfälle gegeben. Damit ist die Gesamtzahl der bisher diagnostizierten Coronavirus-Fälle am Sonntag auf 3.117 gestiegen ist.

Das teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Sonntag in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es keine.

Coronavirus: 2.495 Personen in Wien wieder genesen

Damit bleibt die Zahl der Verstorbenen, deren Tod im Zusammenhang mit dem Virus steht, bei 146. Nachdem fast zwei Wochen lang keine Toten im Zusammenhang mit eine Coronavirus-Infizierung zu beklagen gewesen waren, hatte diese Phase am gestrigen Samstag ein Ende. Von Freitag- auf Samstagfrüh verstarben zwei Männer. Insgesamt 2.495 Personen sind bereits wieder genesen, hieß es.